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    Тренер «Наполи» пожаловался на судейство из-за Хвичи

    Главный тренер «Наполи» Вальтер Маццарри посетовал на арбитров, которые игнорируют провокации в отношении игроков его команды.

    «Кварацхелию и Осимхена постоянно провоцируют, и вы, журналисты, должны показывать, что происходит.

    Покажите, как их держат и толкают на протяжении 20 минут – и никто не получает желтой! Как это терпеть?

    Покажите, что сделали с Кварацхелией – его держали пять минут, а потом тренера удалили. Поэтому я так зол», – сказал Маццарри.

    • В пятницу «Наполи» потерял очки в домашнем матче с «Монцей» (0:0).
    • Неаполитанцы идут на 7-м месте в таблице Серии А.
    • Статистика Хвичи в этом сезоне: 5+5 в 24 играх.

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    Источник: Football Italia

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    30.12.2023 10:45
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