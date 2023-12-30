Тренер «Наполи» пожаловался на судейство из-за Хвичи

Главный тренер «Наполи» Вальтер Маццарри посетовал на арбитров, которые игнорируют провокации в отношении игроков его команды.

«Кварацхелию и Осимхена постоянно провоцируют, и вы, журналисты, должны показывать, что происходит.

Покажите, как их держат и толкают на протяжении 20 минут – и никто не получает желтой! Как это терпеть?

Покажите, что сделали с Кварацхелией – его держали пять минут, а потом тренера удалили. Поэтому я так зол», – сказал Маццарри.