Стало известно, почему ЦСКА отказался от кандидатуры Гаттузо

ЦСКА рассматривал разных европейских кандидатов на пост главного тренера.

Например, согласие возглавить москвичей дали итальянцы Дженнаро Гаттузо и Вальтер Маццарри.

«Оба тренера согласились возглавить ЦСКА, но клуб решил отказаться от обоих вариантов по причине того, что руководство искало тренера с актуальными победными результатами», – написал источник.