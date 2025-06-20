Стало известно, почему ЦСКА отказался от кандидатуры Гаттузо

ЦСКА рассматривал разных европейских кандидатов на пост главного тренера.
Например, согласие возглавить москвичей дали итальянцы Дженнаро Гаттузо и Вальтер Маццарри.
«Оба тренера согласились возглавить ЦСКА, но клуб решил отказаться от обоих вариантов по причине того, что руководство искало тренера с актуальными победными результатами», – написал источник.
- В итоге ЦСКА принял швейцарец Фабио Челестини.
- Он делал золотой дубль с «Базелем».
- Челестини заменил Марко Николича.
Источник: «Чемпионат»