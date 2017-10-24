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    «Эвертон» и «Милан» хотят видеть Маццарри на посту главного тренера

    Бывший тренер «Наполи», «Интера» и «Уотфорда» Вальтер Маццарри может продолжить карьеру в «Эвертоне».

    Сообщается, что 56-летний специалист является основным кандидатом на пост рулевого «ирисок», которые в понедельник уволили Рональда Кумана. Руководство ливерпульского клуба находится в контакте с Маццарри, который также ведет переговоры с «Вест Хэмом» и «Лестером».

    По информации СМИ, в услугах итальянского тренера также заинтересован «Милан».

    Источник: Tribalfootball

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    24.10.2017 13:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 25 октября 2017, 12:12

      Если это правда , то Милан... ни на что не рассчитывает ни в этом сезоне , ни в следующем.

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 24 октября 2017, 14:05

      Парень нарасхват !

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