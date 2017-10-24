«Эвертон» и «Милан» хотят видеть Маццарри на посту главного тренера

Бывший тренер «Наполи», «Интера» и «Уотфорда» Вальтер Маццарри может продолжить карьеру в «Эвертоне».

Сообщается, что 56-летний специалист является основным кандидатом на пост рулевого «ирисок», которые в понедельник уволили Рональда Кумана. Руководство ливерпульского клуба находится в контакте с Маццарри, который также ведет переговоры с «Вест Хэмом» и «Лестером».

По информации СМИ, в услугах итальянского тренера также заинтересован «Милан».