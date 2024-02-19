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    • «Наполи» сменил главного тренера за двое суток до матча ЛЧ с «Барселоной»

    «Наполи» сменил главного тренера за двое суток до матча ЛЧ с «Барселоной»

    «Наполи» объявил об увольнении Вальтера Маццарри с поста главного тренера.

    Его сменил Франческо Кальцона.

    • Замена тренера произошла в «Наполи» за двое суток до матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».
    • 55-летний Кальцона уже работал в неаполитанском клубе с 2015-го по 2018-й и с 2021-го по 2022-й год. Он был помощником Маурицио Сарри и Лучано Спаллетти.
    • С июля 2022 года он возглавляет сборную Словакии. Это его первый самостоятельный опыт.

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    Источник: твиттер «Наполи»

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    19.02.2024 23:59
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    Комментарии (6)
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    Semenycch
    1708401454
    Хозяин Наполи придурок!
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    rustrey
    1708402719
    Мда...
    Ответить
    Bozigit
    1708403204
    Надеюсь это пойдет на пользу вице чемпиону
    Ответить
    russkiisergei
    1708413797
    владелец наполи-самодур
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    zigbert
    1708430213
    Может и на пользу. Все же опыт работы с такими специалистами не должен пройти даром.
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