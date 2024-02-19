«Наполи» сменил главного тренера за двое суток до матча ЛЧ с «Барселоной»

«Наполи» объявил об увольнении Вальтера Маццарри с поста главного тренера.
Его сменил Франческо Кальцона.
- Замена тренера произошла в «Наполи» за двое суток до матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».
- 55-летний Кальцона уже работал в неаполитанском клубе с 2015-го по 2018-й и с 2021-го по 2022-й год. Он был помощником Маурицио Сарри и Лучано Спаллетти.
- С июля 2022 года он возглавляет сборную Словакии. Это его первый самостоятельный опыт.
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