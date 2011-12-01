Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    2 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    3 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?

    «Торино» после двух подряд поражений в Серии А с общим счетом 0:11 уволил Маццари

    Главный тренер «Торино» Вальтер Маццари отправлен в отставку. Это случилось после двух подряд поражений команды в Серии А с общим счетом 0:11.

    «После долгого анализа ситуации президент и тренер решили расторгнуть соглашение. Клуб желает Маццари и его штабу успеха и благодарит за профессионализм в течение последних двух лет», – написала пресс-служба туринцев.

    • При Маццари туринцы 37 раз победили и 27 раз проиграли.
    • В Серии А команда идет 12-й.
    • Главное достижение 58-летнего Маццари в качестве тренера – Кубок Италии с «Наполи» в сезоне-2011/12.

    Источник: официальный сайт «Торино»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:38
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81439
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75373
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru