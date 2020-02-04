«Торино» после двух подряд поражений в Серии А с общим счетом 0:11 уволил Маццари

Главный тренер «Торино» Вальтер Маццари отправлен в отставку. Это случилось после двух подряд поражений команды в Серии А с общим счетом 0:11.
«После долгого анализа ситуации президент и тренер решили расторгнуть соглашение. Клуб желает Маццари и его штабу успеха и благодарит за профессионализм в течение последних двух лет», – написала пресс-служба туринцев.
- При Маццари туринцы 37 раз победили и 27 раз проиграли.
- В Серии А команда идет 12-й.
- Главное достижение 58-летнего Маццари в качестве тренера – Кубок Италии с «Наполи» в сезоне-2011/12.
Источник: официальный сайт «Торино»