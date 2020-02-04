«Торино» после двух подряд поражений в Серии А с общим счетом 0:11 уволил Маццари

Главный тренер «Торино» Вальтер Маццари отправлен в отставку. Это случилось после двух подряд поражений команды в Серии А с общим счетом 0:11.

«После долгого анализа ситуации президент и тренер решили расторгнуть соглашение. Клуб желает Маццари и его штабу успеха и благодарит за профессионализм в течение последних двух лет», – написала пресс-служба туринцев.