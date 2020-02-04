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  • «Торино» после двух подряд поражений в Серии А с общим счетом 0:11 уволил Маццари

«Торино» после двух подряд поражений в Серии А с общим счетом 0:11 уволил Маццари

4 февраля 2020, 16:38

Главный тренер «Торино» Вальтер Маццари отправлен в отставку. Это случилось после двух подряд поражений команды в Серии А с общим счетом 0:11.

«После долгого анализа ситуации президент и тренер решили расторгнуть соглашение. Клуб желает Маццари и его штабу успеха и благодарит за профессионализм в течение последних двух лет», – написала пресс-служба туринцев.

  • При Маццари туринцы 37 раз победили и 27 раз проиграли.
  • В Серии А команда идет 12-й.
  • Главное достижение 58-летнего Маццари в качестве тренера – Кубок Италии с «Наполи» в сезоне-2011/12.

Источник: официальный сайт «Торино»
Италия. Серия А Торино Маццарри Вальтер
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