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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Наполи
Парма - Наполи: обзор матча 29 ноября 2009
Парма
29.11.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 14 тур
1 : 1
Завершен
Наполи
86'
Н. Аморузо (П)
32'
Х. Денис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Наполи
Замена
Д. Грава
️️️️
Ф. Квальярелла
Замена
М. Пачи
️️️️
Д. Ландзафаме
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Н. Аморузо
Красная карточка
М. Контини
Замена
Л. Чигарини
️️️️
М. Пациенца
Желтая карточка
М. Пациенца
Замена
Л. Антонелли
️️️️
Ф. Лунардини
Замена
М. Больячино
️️️️
Х. Денис
Замена
Д. Биабиани
️️️️
П. Кастеллини
Желтая карточка
Ф. Лунардини
Желтая карточка
К. Пануччи
Желтая карточка
К. Дзаккардо
ГОЛ! 0:1!
Х. Денис
Желтая карточка
П. Каннаваро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
14
Франческо Лунардини
ЛЗ
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
0
Кристиан Пануччи
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
0
Никола Аморузо
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
17
Марек Гамшик
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
19
Херман Денис
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Парма
1
Никола Паварини
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
27
Дамиано Дзенони
ПЗ
12
Андреа Писану
ЦП
5
Алессандро Будель
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
23
Хесус Датоло
ЛП
8
Лука Чигарини
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
0
Жоао Инасио Пиа
ЦФ
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
3-2-2-1
83
Миранте
14
Лунардини
6
Лукарелли
0
Пануччи
7
Кастеллини
5
Дзаккардо
21
Джемаили
4
Морроне
0
Аморузо
4-4-2
16
Де Санктис
15
Контини
14
Кампаньяро
6
Ароника
28
Каннаваро
11
Маджо
24
Пациенца
5
Гаргано
17
Гамшик
27
Квальярелла
19
Денис
14
Лунардини
13
Антонелли
13
Антонелли
14
Лунардини
7
Ландзафаме
24
Пачи
24
Пачи
7
Ландзафаме
7
Кастеллини
14
Биабиани
14
Биабиани
7
Кастеллини
27
Квальярелла
2
Грава
2
Грава
27
Квальярелла
24
Пациенца
8
Чигарини
8
Чигарини
24
Пациенца
19
Денис
54
Больячино
54
Больячино
19
Денис
Остались в запасе
Парма
Наполи
12
Андреа Писану
ЦП
5
Алессандро Будель
ЦП
1
Никола Паварини
ВР
27
Дамиано Дзенони
ПЗ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
0
Дженнаро Йеццо
ВР
23
Хесус Датоло
ЛП
0
Жоао Инасио Пиа
ЦФ
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
12
Андреа Писану
ЦП
5
Алессандро Будель
ЦП
1
Никола Паварини
ВР
27
Дамиано Дзенони
ПЗ
Остались в запасе
0
Дженнаро Йеццо
ВР
23
Хесус Датоло
ЛП
0
Жоао Инасио Пиа
ЦФ
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Парма - Наполи
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Маттео Трефолони
(Сиена)
Стадион:
Эннио Тардини
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