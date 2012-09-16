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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Парма
Наполи - Парма: обзор матча 16 сентября 2012
Наполи
16.09.2012, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 3 тур
3 : 1
Завершен
Парма
3'
Э. Кавани (П)
39'
Г. Пандев
77'
Л. Инсинье
44'
М. Пароло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Парма
80'
Замена
Р. Палладино
️️️️
А. Рози
ГОЛ! 3:1!
Л. Инсинье
Пас отдал
Г. Пандев
77'
Замена
Л. Инсинье
️️️️
Э. Кавани
76'
68'
Замена
А. Аква
️️️️
М. Пароло
Замена
В. Бехрами
️️️️
Г. Инлер
65'
58'
Замена
Д. Пабон
️️️️
С. Нинис
56'
Желтая карточка
Х. Вальдес
Желтая карточка
Г. Инлер
52'
51'
Желтая карточка
А. Рози
Замена
А. Гамберини
️️️️
С. Ароника
46'
44'
ГОЛ! 2:1!
М. Пароло
Пас отдал
С. Нинис
42'
Желтая карточка
Д. Галлоппа
ГОЛ! 2:0!
Г. Пандев
Пас отдал
М. Гамшик
39'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Кавани
3'
2'
Желтая карточка
А. Миранте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
21
Горан Пандев
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЛП
18
Массимо Гобби
ЦП
10
Хайме Вальдес
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
11
Сотирис Нинис
ЦФ
20
Алеандро Рози
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
85
Валон Бехрами
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
19
Мануэль Артеага
ЦФ
11
Дорлан Пабон
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
3-5-2
16
Де Санктис
14
Кампаньяро
6
Ароника
28
Каннаваро
18
Суньига
17
Гамшик
21
Джемаили
88
Инлер
11
Маджо
10
Кавани
21
Пандев
3-4-3
83
Миранте
5
Дзаккардо
29
Палетта
6
Лукарелли
18
Гобби
10
Вальдес
16
Пароло
14
Галлоппа
20
Рози
11
Нинис
19
Бельфодиль
6
Ароника
5
Гамберини
5
Гамберини
6
Ароника
88
Инлер
85
Бехрами
85
Бехрами
88
Инлер
10
Кавани
10
Инсинье
10
Инсинье
10
Кавани
16
Пароло
18
Аква
18
Аква
16
Пароло
11
Нинис
11
Пабон
11
Пабон
11
Нинис
20
Рози
17
Палладино
17
Палладино
20
Рози
Остались в запасе
Наполи
Парма
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
19
Мануэль Артеага
ЦФ
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
4
Стефано Морроне
ЦП
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Остались в запасе
19
Мануэль Артеага
ЦФ
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
4
Стефано Морроне
ЦП
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Наполи - Парма
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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