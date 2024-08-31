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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Парма
Наполи - Парма: обзор матча 31 августа 2024
Наполи
31.08.2024, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 3 тур
2 : 1
Завершен
Парма
90+2'
Р. Лукаку
90+6'
Ф. Ангисса
19'
А. Бонни (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Наполи - Парма
ГОЛ! 2:1!
Ф. Ангисса
Пас отдал
Д. Нерес
90'
+6
ГОЛ! 1:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
Л. Спинаццола
90'
+2
88'
Желтая карточка
Э. Дель Прато
Замена
Д. Симеоне
️️️️
П. Маццокки
78'
75'
Вторая желтая
З. Сузуки
73'
Замена
Й. Осорио
️️️️
Б. Балог
73'
Замена
Г. Шарпантье
️️️️
В. Михаила
Замена
Д. Нерес
️️️️
М. Политано
69'
63'
Желтая карточка
З. Сузуки
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Д. Распадори
62'
61'
Желтая карточка
В. Михаила
Желтая карточка
С. Лоботка
58'
57'
Замена
М. Кансельери
️️️️
А. Бонни
57'
Замена
П. Альмквист
️️️️
M. Kowalski
Замена
Л. Спинаццола
️️️️
М. Оливера
46'
Желтая карточка
Ф. Ангисса
43'
19'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Бонни
8'
Замена
Э. Дель Прато
️️️️
Э. Валери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К)
ПЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Парма
1
Зион Сузуки
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
19
Симон Сом
(К)
ОП
10
Адриан Бернабе
ЦП
62
Mateusz Kowalski
ЦП
27
Деннис Ман
ПВ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Элия Каприле
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
7
Давид Нерес
ПВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Парма
40
Эдоардо Корви
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
15
Джованни Леони
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
ПЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
9
Габриэль Шарпантье
ЦФ
19
Daniel Mikolajewski
ЦФ
21
Анас Хадж Мохамед
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
13
Ррахмани
4
Буонджорно
17
Оливера
70
Маццокки
99
Ангисса
68
Лоботка
7
Кварацхелия
21
Политано
18
Распадори
4-1-2-2-1
1
Сузуки
26
Кулибали
40
Балог
3
Циркати
14
Валери
19
Сом
10
Бернабе
62
27
Ман
7
Михаила
14
Бонни
17
Оливера
37
Спинаццола
37
Спинаццола
17
Оливера
21
Политано
7
Нерес
7
Нерес
21
Политано
18
Распадори
9
Лукаку
9
Лукаку
18
Распадори
70
Маццокки
18
Симеоне
18
Симеоне
70
Маццокки
40
Балог
71
Осорио
71
Осорио
40
Балог
14
Валери
15
Дель Прато
15
Дель Прато
14
Валери
14
Бонни
22
Кансельери
22
Кансельери
14
Бонни
7
Михаила
9
Шарпантье
9
Шарпантье
7
Михаила
62
11
Альмквист
11
Альмквист
62
Остались в запасе
Наполи
Парма
14
Никита Контини
ВР
1
Элия Каприле
ВР
15
Жуан
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
Главный тренер
Антонио Конте
40
Эдоардо Корви
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
15
Джованни Леони
ЦЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
19
Daniel Mikolajewski
ЦФ
21
Анас Хадж Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Элия Каприле
ВР
15
Жуан
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
Остались в запасе
40
Эдоардо Корви
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
15
Джованни Леони
ЦЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
19
Daniel Mikolajewski
ЦФ
21
Анас Хадж Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Статистика матча Наполи - Парма
3
1
3
Всего ударов по воротам
2
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
0
Нарушения
1
1
Офсайды
1
0
Количество передач
64
87
Точность передач %
81
88
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
2
2
Удары из-за пределов штрафной
0
2
xG (ожидаемые голы)
0.03
0.19
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Парма
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
- : -
06.12.2026
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
3 : 0
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Информация о матче
Главный судья:
Париде Тремолада
(Монца)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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