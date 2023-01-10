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    Фабио Пеккиа

    Тренер
    Имя Фабио
    Фамилия Пеккиа
    Команда Парма
    Гражданство Италия
    Дата рождения 24 августа 1973
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Парма 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    10.01.2023 Интер 2 : 1 Парма
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