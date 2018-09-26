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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Парма
Наполи - Парма: обзор матча 26 сентября 2018
Наполи
26.09.2018, среда, 22:00
Италия. Серия А, 6 тур
3 : 0
Завершен
Парма
4'
Л. Инсинье
47'
А. Милик
85'
А. Милик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Парма
89'
Желтая карточка
А. Барилла
ГОЛ! 3:0!
А. Милик
85'
50'
Желтая карточка
Б. Алвеш
ГОЛ! 2:0!
А. Милик
Пас отдал
Л. Инсинье
47'
33'
Желтая карточка
Л. Штулац
ГОЛ! 1:0!
Л. Инсинье
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
8
Фабиан Руис
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
25
Аллан
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
2
Симоне Якопони
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
4
Лео Штулац
ОП
20
Антонино Барилла
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
10
Амато Чичиретти
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
17
Марек Гамшик
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
90
Симоне Верди
АП
96
Адам Унас
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Парма
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
30
Лука Ригони
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
4-1-2-1-1
8
Руис
6
Мариу Руй
52
Максимович
3
Кулибали
24
Малку
24
Диавара
7
Зелински
25
Аллан
10
Инсинье
30
Милик
4-1-4-1
55
Сепе
18
Гобби
5
Гальоло
22
Алвеш
2
Якопони
4
Штулац
23
Ди Гаудио
14
Дейола
10
Чичиретти
20
Барилла
45
Инглесе
Остались в запасе
Наполи
Парма
1
Давид Оспина
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
17
Марек Гамшик
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
90
Симоне Верди
АП
96
Адам Унас
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
27
Жервиньо
ЛВ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
17
Марек Гамшик
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
90
Симоне Верди
АП
96
Адам Унас
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Остались в запасе
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
27
Жервиньо
ЛВ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Альберто Джилардино
Статистика матча Наполи - Парма
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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