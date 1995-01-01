Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Антонио Ди Гаудио

    #23 | Полузащитник
    Имя Антонио
    Фамилия Ди Гаудио
    Состав Без клуба
    Родной город Палермо
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 августа 1989 (33 года)
    Рост 169
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    • Читайте нас: 
    11