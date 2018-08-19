Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Удинезе
Парма - Удинезе: обзор матча 19 августа 2018
Парма
19.08.2018, воскресенье, 21:30
Италия. Серия А, 1 тур
2 : 2
Завершен
Удинезе
43'
Р. Инглесе
59'
А. Барилла
65'
Р. Де Пауль (П)
69'
С. Фофана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Удинезе
90'
+3
Желтая карточка
С. Фофана
87'
Замена
В. Бехрами
️️️️
Р. Де Пауль
Желтая карточка
С. Якопони
86'
Желтая карточка
М. Гобби
84'
80'
Замена
И. Пуссетто
️️️️
Д. Мачис
Замена
Д. Биабиани
️️️️
Л. Силигарди
80'
Замена
Ф. Чераволо
️️️️
Р. Инглесе
70'
69'
ГОЛ! 2:2!
С. Фофана
Пас отдал
К. Ласанья
Замена
Л. Ригони
️️️️
А. Грасси
66'
65'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Де Пауль
62'
Замена
Л. Теодорчик
️️️️
А. Барак
ГОЛ! 2:0!
А. Барилла
59'
57'
Желтая карточка
К. Ласанья
ГОЛ! 1:0!
Р. Инглесе
Пас отдал
А. Ди Гаудио
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
4
Лео Штулац
ОП
20
Антонино Барилла
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
33
Самир
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
72
Антонин Барак
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Парма
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
56
Фабрицио Багерия
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
9
Алессио Да Крус
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Удинезе
12
Мануэль Гаспарини
ВР
12
Николас
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
27
Симоне Понтиссо
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
4-1-3-2
55
Сепе
5
Гальоло
18
Гобби
2
Якопони
22
Алвеш
4
Штулац
20
Барилла
33
Грасси
23
Ди Гаудио
45
Инглесе
26
Силигарди
3-4-2-1
1
Скуффет
33
Самир
17
Нуйтинк
5
Троост-Эконг
42
Фофана
8
Мандрагора
7
Де Пауль
17
Стригер Ларсен
72
Барак
11
Мачис
15
Ласанья
33
Грасси
30
Ригони
30
Ригони
33
Грасси
45
Инглесе
9
Чераволо
9
Чераволо
45
Инглесе
26
Силигарди
14
Биабиани
14
Биабиани
26
Силигарди
7
Де Пауль
85
Бехрами
85
Бехрами
7
Де Пауль
11
Мачис
23
Пуссетто
23
Пуссетто
11
Мачис
72
Барак
91
Теодорчик
91
Теодорчик
72
Барак
Остались в запасе
Парма
Удинезе
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
56
Фабрицио Багерия
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
9
Алессио Да Крус
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
12
Мануэль Гаспарини
ВР
12
Николас
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
9
Фелипе Визеу
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
56
Фабрицио Багерия
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
9
Алессио Да Крус
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
Остались в запасе
12
Мануэль Гаспарини
ВР
12
Николас
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
9
Фелипе Визеу
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Парма - Удинезе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Эннио Тардини
Новости команд
Все
Парма
Удинезе
Серия А: шансы «Болоньи» и «Удинезе» на победу в матче 12-го тура
09:19
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:49
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:49
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Аталанта» – «Парма»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Аталанты» и «Пармы» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Серия А: шансы «Болоньи» и «Удинезе» на победу в матче 12-го тура
09:19
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Удинезе» и «Ромы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+