Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Молла Ваге

    #13 | Защитник
    Имя Молла
    Фамилия Ваге
    Состав Без клуба
    Родной город Вернон
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 февраля 1991 (32 года)
    Рост 191
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    • Читайте нас: 
    11