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Молла Ваге
Статистика
Молла Ваге - статистика
Завершил карьеру
21 февраля 1991 (35), Вернон
#13 | Защитник
191 см
Мали | Франция
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Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2021/2022
Франция. Лига 1 2019/2020
Англия. Чемпионшип 2018/2019
Италия. Серия А 2018/2019
Англия. Кубок 2017/2018
Англия. Премьер-лига 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Кубок африканских наций 2017
Англия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Кубок Африканских Наций 2015
Италия. Серия А 2014/2015
Кубок Африканских Наций 2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нант
8
0
0
1
2
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 27 тур
Нант
0 : 1
01.03.2020
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Марсель
1 : 3
22.02.2020
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Нант
0 : 0
15.02.2020
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Дижон
3 : 3
08.02.2020
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Нант
1 : 2
04.02.2020
ПСЖ
1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Ренн
3 : 2
31.01.2020
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Сент-Этьен
0 : 2
12.01.2020
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Нант
1 : 2
21.12.2019
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Ним
0 : 1
14.12.2019
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Нант
1 : 0
08.12.2019
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
ПСЖ
2 : 0
04.12.2019
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Нант
2 : 1
01.12.2019
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Брест
1 : 1
23.11.2019
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Бордо
2 : 0
03.11.2019
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Метц
1 : 0
19.10.2019
Нант
1' - 62'
62, 62'
Франция. Лига 1, 10 тур
Метц
1 : 0
19.10.2019
Нант
1' - 62'
62, 62'
Франция. Лига 1, 9 тур
Нант
1 : 0
05.10.2019
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Лион
0 : 1
28.09.2019
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Нант
1 : 0
25.09.2019
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
2 : 1
20.09.2019
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Нант
1 : 0
15.09.2019
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Нант
1 : 0
31.08.2019
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Амьен
1 : 2
24.08.2019
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Нант
0 : 0
17.08.2019
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Лилль
2 : 1
11.08.2019
Нант
1' - 90'
77'
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