Статистика по турнирам

Бельгия. Про-Лига 2021/2022 Франция. Лига 1 2019/2020 Англия. Чемпионшип 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Англия. Кубок 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Кубок африканских наций 2017 Англия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Италия. Серия А 2015/2016 Кубок Африканских Наций 2015 Италия. Серия А 2014/2015 Кубок Африканских Наций 2013