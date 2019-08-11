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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Нант
Лилль - Нант: обзор матча 11 августа 2019
Лилль
11.08.2019, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 1 тур
2 : 1
Завершен
Нант
19'
В. Осимхен
80'
В. Осимхен
51'
З. Челик (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Нант
90'
+3
Желтая карточка
Н. Паллуа
87'
Замена
К. Бамба
️️️️
Ш. Траоре
Замена
Рейнилду
️️️️
Н. Иконе
87'
ГОЛ! 2:1!
В. Осимхен
Пас отдал
З. Челик
80'
77'
Желтая карточка
М. Ваге
Замена
Ю. Языджи
️️️️
Т. Веа
68'
Желтая карточка
Т. Веа
65'
Замена
Т. Майя
️️️️
Б. Сумаре
56'
51'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
З. Челик
Желтая карточка
Ж. Бамба
49'
45'
+2
Желтая карточка
Ш. Траоре
43'
Желтая карточка
Фабио
ГОЛ! 1:0!
В. Осимхен
Пас отдал
Ж. Фонте
19'
15'
Замена
С. Мутуссами
️️️️
М. Коко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
21
Бенжамин Андре
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Лилль
17
Рейнилду
ЛЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
7
Абу Уаттара
ЦФ
Нант
20
Александре Оллеро
ВР
8
Деннис Аппиа
ПЗ
26
Имран Луза
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
17
Кадер Бамба
ПВ
27
Элье Йуан
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Меньян
6
Брадарич
35
Джало
6
Фонте
2
Челик
34
Сумаре
21
Андре
19
Бамба
93
Иконе
45
Осимхен
22
Веа
3-3-1-1-1
40
Лафон
13
Ваге
5
Паллуа
6
Лима
2
Фабио
7
Туре
22
Траоре
21
Ронжье
97
Коко
17
Кулибали
93
Иконе
17
Рейнилду
17
Рейнилду
93
Иконе
22
Веа
97
Языджи
97
Языджи
22
Веа
34
Сумаре
29
Майя
29
Майя
34
Сумаре
22
Траоре
17
Бамба
17
Бамба
22
Траоре
97
Коко
8
Мутуссами
8
Мутуссами
97
Коко
Остались в запасе
Лилль
Нант
7
Абу Уаттара
ЦФ
19
Шейх Ниасс
ЦП
26
Жереми Пье
ПЗ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
26
Имран Луза
ЦП
20
Александре Оллеро
ВР
8
Деннис Аппиа
ПЗ
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Остались в запасе
7
Абу Уаттара
ЦФ
19
Шейх Ниасс
ЦП
26
Жереми Пье
ПЗ
Остались в запасе
26
Имран Луза
ЦП
20
Александре Оллеро
ВР
8
Деннис Аппиа
ПЗ
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Статистика матча Лилль - Нант
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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