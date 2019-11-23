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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Нант
Брест - Нант: обзор матча 23 ноября 2019
Брест
23.11.2019, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 14 тур
1 : 1
Завершен
Нант
68'
И. Кардона
31'
К. Кулибали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брест - Нант
ГОЛ! 1:1!
И. Кардона
Пас отдал
Г. Шарбонье
68'
Желтая карточка
Г. Шарбонье
40'
31'
ГОЛ! 0:1!
К. Кулибали
Желтая карточка
Д. Бен
18'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
23
Матиас Отре
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
4
Тома Базила
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
26
Имран Луза
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Брест
24
Людовик Бааль
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
Нант
20
Александре Оллеро
ВР
17
Антони Валонгва
ЦЗ
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
17
Кадер Бамба
ПВ
27
Элье Йуан
ЦФ
3-1-1-1-2
30
Ларсоннер
32
Бен
21
Кастеллетто
33
Фоссюрье
27
Диалло
23
Отре
7
Грандсир
7
Кардона
14
Шарбонье
4-1-2-2-1
40
Лафон
8
Аппиа
13
Ваге
4
Базила
22
Траоре
7
Туре
26
Луза
21
Крхин
10
Бляс
27
Саймон
17
Кулибали
Остались в запасе
Брест
Нант
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
24
Людовик Бааль
ЛЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
17
Кадер Бамба
ПВ
20
Александре Оллеро
ВР
17
Антони Валонгва
ЦЗ
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Остались в запасе
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
24
Людовик Бааль
ЛЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
Остались в запасе
17
Кадер Бамба
ПВ
20
Александре Оллеро
ВР
17
Антони Валонгва
ЦЗ
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Статистика матча Брест - Нант
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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