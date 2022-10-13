Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Жан-Марк Фурлан

    Тренер
    Имя Жан-Марк
    Фамилия Фурлан
    Гражданство Франция
    Дата рождения 20 ноября 1957
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Осер 11 2 6 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.08.2022 Лилль 4 : 1 Осер
    14.08.2022 Осер 2 : 2 Анжер
    21.08.2022 Монпелье 1 : 2 Осер
    27.08.2022 Осер 1 : 0 Страсбур
    31.08.2022 Лион 2 : 1 Осер
    03.09.2022 Осер 0 : 2 Марсель
    11.09.2022 Ренн 5 : 0 Осер
    16.09.2022 Осер 1 : 3 Лорьян
    02.10.2022 Осер 1 : 1 Брест
    09.10.2022 Клермон 2 : 1 Осер
    16.10.2022 Осер 1 : 1 Ницца
    • Читайте нас: 
    11