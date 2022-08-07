Жан-Марк Фурлан - статистика
Тренер
|Имя
|Жан-Марк
|Фамилия
|Фурлан
|Гражданство
|Франция
|Дата рождения
|20 ноября 1957
|Имя
|Жан-Марк
|Фамилия
|Фурлан
|Гражданство
|Франция
|Дата рождения
|20 ноября 1957
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Осер
|11
|2
|6
|3
|Дата
|Матч
|07.08.2022
|Лилль
|4 : 1
|Осер
|14.08.2022
|Осер
|2 : 2
|Анжер
|21.08.2022
|Монпелье
|1 : 2
|Осер
|27.08.2022
|Осер
|1 : 0
|Страсбур
|31.08.2022
|Лион
|2 : 1
|Осер
|03.09.2022
|Осер
|0 : 2
|Марсель
|11.09.2022
|Ренн
|5 : 0
|Осер
|16.09.2022
|Осер
|1 : 3
|Лорьян
|02.10.2022
|Осер
|1 : 1
|Брест
|09.10.2022
|Клермон
|2 : 1
|Осер
|16.10.2022
|Осер
|1 : 1
|Ницца