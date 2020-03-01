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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Лилль
Нант - Лилль: обзор матча 01 марта 2020
Нант
01.03.2020, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 27 тур
0 : 1
Завершен
Лилль
58'
Б. Андре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Лилль
90'
+4
Желтая карточка
Шека
87'
Замена
Шека
️️️️
Л. Реми
80'
Замена
Н. Гайтан
️️️️
Ж. Бамба
Замена
К. Бенавенте
️️️️
М. Абид
80'
73'
Замена
Л. Араухо
️️️️
Н. Иконе
68'
Желтая карточка
Ж. Фонте
Замена
А. Туре
️️️️
Л. Бляс
67'
Желтая карточка
К. Кулибали
66'
58'
ГОЛ! 0:1!
Б. Андре
Пас отдал
Р. Саншеш
Замена
К. Кулибали
️️️️
Э. Лимбомбе
57'
55'
Желтая карточка
Н. Иконе
Желтая карточка
Н. Паллуа
45'
+1
Желтая карточка
М. Абид
32'
Желтая карточка
А. Лафон
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
26
Имран Луза
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
17
Кадер Бамба
ПВ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Нант
20
Александре Оллеро
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Лилль
17
Рейнилду
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
10
Николас Гайтан
ЦП
8
Шека
ЦП
7
Луис Араухо
ЦФ
4-2-3-1
40
Лафон
22
Траоре
5
Жиротто
5
Паллуа
8
Аппиа
26
Луза
17
Абид
77
Лимбомбе
10
Бляс
17
Бамба
27
Саймон
4-2-2-2
16
Меньян
2
Челик
6
Фонте
6
Габриэль
6
Брадарич
21
Андре
8
Саншеш
93
Иконе
19
Бамба
45
Осимхен
14
Реми
10
Бляс
7
Туре
7
Туре
10
Бляс
17
Абид
14
Бенавенте
14
Бенавенте
17
Абид
77
Лимбомбе
17
Кулибали
17
Кулибали
77
Лимбомбе
19
Бамба
10
Гайтан
10
Гайтан
19
Бамба
14
Реми
8
Шека
8
Шека
14
Реми
93
Иконе
7
Араухо
7
Араухо
93
Иконе
Остались в запасе
Нант
Лилль
20
Александре Оллеро
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
34
Бубакари Сумаре
ОП
17
Рейнилду
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
Остались в запасе
34
Бубакари Сумаре
ОП
17
Рейнилду
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Нант - Лилль
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Главный судья:
Вилли Делажо
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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