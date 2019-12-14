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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ним - Нант
Ним - Нант: обзор матча 14 декабря 2019
Ним
14.12.2019, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 18 тур
0 : 1
Завершен
Нант
28'
И. Луза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ним - Нант
81'
Желтая карточка
Н. Паллуа
68'
Желтая карточка
М. Саймон
46'
Желтая карточка
К. Бамба
28'
ГОЛ! 0:1!
И. Луза
Пас отдал
М. Саймон
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ним
13
Поль Бернардони
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
6
Сиди Сарр
ОП
8
Зинедин Ферхат
ПП
20
Рено Рипар
ПВ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Бернар Бланкар
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
26
Имран Луза
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
17
Кадер Бамба
ПВ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Ним
16
Люка Диас
ВР
17
Тео Сент-Люс
ЛЗ
17
Харис Дулевич
ЛП
25
Тео Валь
ЦП
18
Лука Буаде
ПП
11
Влатко Стояновски
ЦФ
Нант
4
Тома Базила
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
17
Антони Валонгва
ЦЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
27
Элье Йуан
ЦФ
4-1-1-2-1
13
Бернардони
3
Мигель
18
Мартинес
23
Бриансон
22
Алакуш
6
Сарр
8
Ферхат
12
Филиппото
20
Рипар
9
Данке
4-1-1-3-1
40
Лафон
8
Аппиа
5
Жиротто
5
Паллуа
22
Траоре
7
Туре
26
Луза
17
Бамба
10
Бляс
27
Саймон
17
Кулибали
Остались в запасе
Ним
Нант
17
Тео Сент-Люс
ЛЗ
17
Харис Дулевич
ЛП
11
Влатко Стояновски
ЦФ
18
Лука Буаде
ПП
16
Люка Диас
ВР
25
Тео Валь
ЦП
Главный тренер
Бернар Бланкар
4
Тома Базила
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
17
Антони Валонгва
ЦЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Остались в запасе
17
Тео Сент-Люс
ЛЗ
17
Харис Дулевич
ЛП
11
Влатко Стояновски
ЦФ
18
Лука Буаде
ПП
16
Люка Диас
ВР
25
Тео Валь
ЦП
Остались в запасе
4
Тома Базила
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
17
Антони Валонгва
ЦЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Бернар Бланкар
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Статистика матча Ним - Нант
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
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