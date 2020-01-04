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    Бернар Бланкар

    Тренер
    Имя Бернар
    Фамилия Бланкар
    Гражданство Франция
    Дата рождения 16 августа 1957
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ним 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    04.01.2020 Тур 2(2) : 2(4) Ним
    19.01.2020 Дижон 5 : 0 Ним
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