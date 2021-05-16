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    Лига 1. «Монако» обыграл «Ренн» благодаря голу и ассисту Головина, «Лион» разгромил «Ним»

    «Монако» победил «Ренн» (2:1) в 37-м туре Лиги 1 и остался на третьем месте в чемпионате.

    Российский полузащитник хозяев Александр Головин забил гол и сделал ассист.

    Конкурент команды Нико Ковача в борьбе за выход в ЛЧ «Лион» разгромил на выезде «Ним» (5:2). 7-кратный чемпион Франции отстает от «Монако» на одно очко за тур до конца чемпионата.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 37-й тур

    Монако – Ренн – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Бен-Йеддер, 16; 2:0 – Головин, 29; 2:1 – Буриго, 68.

    Удаления: нет – Да Силва, 85.

    Ним – Лион – 2:5 (1:3)

    Голы: 1:0 – Коне, 5; 1:1 – Пакета, 8; 1:2 – Депай, 20; 1:3 – Пакета, 24; 1:4 – Ауа, 55; 2:4 – Коне, 62 2:5 – Слимани, 87.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.05.2021 23:53
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