Экс-игрока «Нима» осудили за секс с 17-летними девушками, которые угнали его машину

Бывший футболист «Нима» Сиди Сарр предстал перед судом за секс с 17-летними девушками в 2021 году.
Футболист рассказал, что переспал с несовершеннолетними, после чего те выкрали ключи от его машины и угнали ее. Это не спасло Сарра от наказания.
Суд наказал спортсмена на 30 тысяч евро и приговорил к шести месяцам условного лишения свободы. По словам Сарра, перед сексом он не знал, что девушки несовершеннолетние.
- 27-летний Сарр без клуба с лета, когда покинул португальский «Шавиш».
Источник: Le Parisien