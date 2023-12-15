Экс-игрока «Нима» осудили за секс с 17-летними девушками, которые угнали его машину

Бывший футболист «Нима» Сиди Сарр предстал перед судом за секс с 17-летними девушками в 2021 году.

Футболист рассказал, что переспал с несовершеннолетними, после чего те выкрали ключи от его машины и угнали ее. Это не спасло Сарра от наказания.

Суд наказал спортсмена на 30 тысяч евро и приговорил к шести месяцам условного лишения свободы. По словам Сарра, перед сексом он не знал, что девушки несовершеннолетние.