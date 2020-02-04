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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - ПСЖ
Нант - ПСЖ: обзор матча 04 февраля 2020
Нант
04.02.2020, вторник, 23:05
Франция. Лига 1, 23 тур
1 : 2
Завершен
ПСЖ
68'
М. Саймон
29'
М. Икарди
57'
Т. Керер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - ПСЖ
90'
+1
Желтая карточка
Л. Курзава
Замена
К. Бенавенте
️️️️
Л. Бляс
90'
+1
90'
Желтая карточка
А. Ди Мария
Желтая карточка
Ш. Траоре
85'
82'
Замена
Л. Паредес
️️️️
П. Сарабия
78'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
М. Икарди
76'
Желтая карточка
Т. Менье
ГОЛ! 1:2!
М. Саймон
68'
Замена
Р. Эмон
️️️️
А. Туре
66'
57'
ГОЛ! 0:2!
Т. Керер
Пас отдал
А. Ди Мария
36'
Желтая карточка
М. Верратти
29'
ГОЛ! 0:1!
М. Икарди
Пас отдал
А. Ди Мария
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
1
Денис Петрич
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
33
Перси Прадо
ЦП
26
Имран Луза
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
17
Кадер Бамба
ПВ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Нант
20
Александре Оллеро
ВР
4
Тома Базила
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
9
Рено Эмон
ЦФ
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
3-1-3-3
1
Петрич
22
Траоре
13
Ваге
5
Жиротто
7
Туре
33
Прадо
26
Луза
17
Абид
27
Саймон
10
Бляс
17
Бамба
4-1-1-2-2
1
Навас
12
Менье
3
Кимпембе
6
Керер
3
Курзава
5
Гуйе
6
Верратти
7
Сарабия
11
Ди Мария
10
Мбаппе
9
Икарди
10
Бляс
14
Бенавенте
14
Бенавенте
10
Бляс
7
Туре
9
Эмон
9
Эмон
7
Туре
9
Икарди
7
Дракслер
7
Дракслер
9
Икарди
7
Сарабия
5
Паредес
5
Паредес
7
Сарабия
Остались в запасе
Нант
ПСЖ
20
Александре Оллеро
ВР
4
Тома Базила
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
15
Серхио Рико
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
4
Тома Базила
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Нант - ПСЖ
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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