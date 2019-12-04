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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Нант
ПСЖ - Нант: обзор матча 04 декабря 2019
ПСЖ
04.12.2019, среда, 23:05
Франция. Лига 1, 16 тур
2 : 0
Завершен
Нант
52'
К. Мбаппе
85'
Неймар (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Нант
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Неймар
85'
ГОЛ! 1:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
А. Ди Мария
52'
39'
Желтая карточка
К. Бамба
Желтая карточка
Ю. Дракслер
34'
29'
Желтая карточка
М. Абид
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
26
Имран Луза
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
17
Кадер Бамба
ПВ
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Нант
20
Александре Оллеро
ВР
4
Тома Базила
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
3-3-3-1
1
Навас
3
Силва
22
Диалло
5
Маркиньос
3
Курзава
5
Гуйе
12
Менье
10
Неймар
7
Дракслер
11
Ди Мария
10
Мбаппе
4-2-3-1
40
Лафон
8
Аппиа
5
Паллуа
5
Жиротто
22
Траоре
26
Луза
17
Абид
17
Бамба
10
Бляс
27
Саймон
27
Йуан
Остались в запасе
ПСЖ
Нант
2
Колин Дагба
ПЗ
15
Серхио Рико
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Леандро Паредес
ОП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
20
Александре Оллеро
ВР
4
Тома Базила
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Остались в запасе
2
Колин Дагба
ПЗ
15
Серхио Рико
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Леандро Паредес
ОП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
4
Тома Базила
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Статистика матча ПСЖ - Нант
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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ПСЖ
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Лидер «ПСЖ» выбыл до конца сезона
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Жена Сафонова заявила о желании попасть в царствие небесное
Вчера, 14:05
1
Сафонов провалил матч с «Ниццей»
Вчера, 10:03
9
Стала известна оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Ниццей»
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9
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21 ноября
6
Лидер «ПСЖ» выбыл до конца сезона
Вчера, 16:07
Жена Сафонова заявила о желании попасть в царствие небесное
Вчера, 14:05
1
Сафонов провалил матч с «Ниццей»
Вчера, 10:03
9
Стала известна оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Ниццей»
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9
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