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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Нант
Марсель - Нант: обзор матча 22 февраля 2020
Марсель
22.02.2020, суббота, 19:30
Франция. Лига 1, 26 тур
1 : 3
Завершен
Нант
39'
М. Сансон
34'
Э. Лимбомбе
53'
К. Бамба
90+1'
А. Гонсалес (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Нант
90'
+1
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
А. Гонсалес
64'
Желтая карточка
А. Жиротто
61'
Желтая карточка
Ш. Траоре
53'
ГОЛ! 1:2!
К. Бамба
Пас отдал
И. Луза
45'
+1
Желтая карточка
М. Саймон
Желтая карточка
Ж. Амави
44'
ГОЛ! 1:1!
М. Сансон
Пас отдал
Б. Камара
39'
34'
ГОЛ! 0:1!
Э. Лимбомбе
Пас отдал
К. Бамба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
26
Имран Луза
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
17
Кадер Бамба
ПВ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
20
Максим Лопес
ЦП
29
Флориан Шабролль
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Нант
20
Александре Оллеро
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
4-1-2-1-2
30
Манданда
23
Амави
15
Чалета-Цар
27
Гонсалес
70
Сарр
8
Камара
8
Сансон
21
Ронжье
10
Пайет
9
Бенедетто
98
Жермен
4-2-3-1
40
Лафон
8
Аппиа
5
Жиротто
5
Паллуа
22
Траоре
26
Луза
17
Абид
17
Бамба
10
Бляс
77
Лимбомбе
27
Саймон
Остались в запасе
Марсель
Нант
11
Марле Аке
ЛВ
5
Лука Перрен
ЦЗ
16
Йоанн Пеле
ВР
20
Максим Лопес
ЦП
29
Флориан Шабролль
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
7
Абдулайе Туре
ОП
20
Александре Оллеро
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Остались в запасе
11
Марле Аке
ЛВ
5
Лука Перрен
ЦЗ
16
Йоанн Пеле
ВР
20
Максим Лопес
ЦП
29
Флориан Шабролль
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Остались в запасе
7
Абдулайе Туре
ОП
20
Александре Оллеро
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Статистика матча Марсель - Нант
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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Марсель
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