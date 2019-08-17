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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Марсель
Нант - Марсель: обзор матча 17 августа 2019
Нант
17.08.2019, суббота, 18:30
Франция. Лига 1, 2 тур
0 : 0
Завершен
Марсель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Марсель
87'
Желтая карточка
К. Строотман
48'
Желтая карточка
Б. Камара
42'
Желтая карточка
М. Сансон
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
26
Имран Луза
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
14
Луис Густаво
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Нант
20
Александре Оллеро
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
27
Элье Йуан
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
29
Флориан Шабролль
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
3-3-3-1
40
Лафон
6
Лима
5
Паллуа
5
Жиротто
22
Траоре
7
Туре
2
Фабио
26
Луза
21
Ронжье
17
Абид
17
Кулибали
4-2-2-1-1
30
Манданда
2
Сакаи
70
Сарр
27
Гонсалес
23
Амави
8
Камара
14
Густаво
8
Сансон
20
Лопес
10
Пайет
9
Бенедетто
Остались в запасе
Нант
Марсель
20
Александре Оллеро
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
29
Флориан Шабролль
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
27
Элье Йуан
ЦФ
Остались в запасе
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
29
Флориан Шабролль
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Нант - Марсель
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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