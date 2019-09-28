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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Нант
Лион - Нант: обзор матча 28 сентября 2019
Лион
28.09.2019, суббота, 14:30
Франция. Лига 1, 8 тур
0 : 1
Завершен
Нант
59'
С. Мутуссами
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Нант
64'
Желтая карточка
Н. Паллуа
59'
ГОЛ! 0:1!
С. Мутуссами
Желтая карточка
Л. Дюбуа
55'
13'
Желтая карточка
Д. Аппиа
Желтая карточка
Марсело
10'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Маршал
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
17
Мехди Абид
ЦП
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Лион
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
2
Рафаэл
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
6
Жеан Лукас
ЦП
Нант
20
Александре Оллеро
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
26
Имран Луза
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
4-1-2-1-2
1
Лопеш
21
Маршал
64
Денайе
6
Марсело
15
Дюбуа
23
Мендес
11
Рен-Аделед
10
Ауа
11
Траоре
10
Депай
9
Дембеле
4-1-3-1-1
40
Лафон
8
Аппиа
5
Паллуа
5
Жиротто
2
Фабио
7
Туре
17
Абид
14
Бенавенте
8
Мутуссами
27
Саймон
17
Кулибали
Остались в запасе
Лион
Нант
70
Максвел Корне
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
2
Рафаэл
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
6
Жеан Лукас
ЦП
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
26
Имран Луза
ЦП
20
Александре Оллеро
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Остались в запасе
70
Максвел Корне
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
2
Рафаэл
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
6
Жеан Лукас
ЦП
Остались в запасе
26
Имран Луза
ЦП
20
Александре Оллеро
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Статистика матча Лион - Нант
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
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