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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Амьен - Нант
Амьен - Нант: обзор матча 24 августа 2019
Амьен
24.08.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 3 тур
1 : 2
Завершен
Нант
71'
Б. Зунгу
53'
К. Кулибали
84'
М. Саймон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амьен - Нант
84'
ГОЛ! 1:2!
М. Саймон
Пас отдал
В. Ронжье
ГОЛ! 1:1!
Б. Зунгу
Пас отдал
М. Конате
71'
53'
ГОЛ! 0:1!
К. Кулибали
Пас отдал
М. Абид
45'
+1
Желтая карточка
А. Туре
Красная карточка
Б. Дибасси
31'
Желтая карточка
Х. Алеесами
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
6
Тома Монконду
ОП
3
Шейк Тимит
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
9
Серу Гирасси
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
26
Имран Луза
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
17
Кадер Бамба
ПВ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
34
Бонгани Зунгу
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
92
Кентен Корнетт
ПВ
11
Мусса Конате
ЦФ
Нант
20
Александре Оллеро
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
27
Элье Йуан
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Гютне
5
Алеесами
2
Жуано
13
Жалле
18
Дибасси
29
Бли
6
Монконду
3
Тимит
5
Какута
77
Аколо
9
Гирасси
4-1-3-1-1
40
Лафон
2
Фабио
6
Лима
5
Паллуа
5
Жиротто
7
Туре
26
Луза
21
Ронжье
17
Абид
17
Бамба
17
Кулибали
Остались в запасе
Амьен
Нант
21
Жордан Лефор
ЛЗ
92
Кентен Корнетт
ПВ
1
Маттью Дрейер
ВР
34
Бонгани Зунгу
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
27
Мозес Саймон
ЛВ
20
Александре Оллеро
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Остались в запасе
21
Жордан Лефор
ЛЗ
92
Кентен Корнетт
ПВ
1
Маттью Дрейер
ВР
34
Бонгани Зунгу
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
Остались в запасе
27
Мозес Саймон
ЛВ
20
Александре Оллеро
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Статистика матча Амьен - Нант
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
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