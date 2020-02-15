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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Метц
Нант - Метц: обзор матча 15 февраля 2020
Нант
15.02.2020, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 25 тур
0 : 0
Завершен
Метц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Метц
84'
Красная карточка
Ф. Булайя
57'
Желтая карточка
М. Удоль
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
26
Имран Луза
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
17
Кадер Бамба
ПВ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
80
Хабиб Майга
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Нант
1
Денис Петрич
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
Метц
16
Поль Делекруа
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
24
Рено Коад
ЦП
37
Фарид Булайя
ПВ
10
Марвин Гакпа
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
4-1-2-2-1
40
Лафон
22
Траоре
5
Паллуа
5
Жиротто
8
Аппиа
7
Туре
26
Луза
17
Абид
27
Саймон
17
Бамба
17
Кулибали
4-2-1-1-2
90
Окиджа
18
Сентонс
21
Бойе
6
Бронн
14
Удоль
96
Н'Дорам
80
Майга
7
Ангбан
11
Нгетт
13
Диалло
7
Ньян
Остались в запасе
Нант
Метц
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
1
Денис Петрич
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
3
Тома Делен
ЛЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
37
Фарид Булайя
ПВ
16
Поль Делекруа
ВР
24
Рено Коад
ЦП
10
Марвин Гакпа
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
1
Денис Петрич
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
Остались в запасе
3
Тома Делен
ЛЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
37
Фарид Булайя
ПВ
16
Поль Делекруа
ВР
24
Рено Коад
ЦП
10
Марвин Гакпа
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Нант - Метц
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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