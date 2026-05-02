02.05.2026, суббота, 20:00
Франция. Лига 1, 32 тур
Франция. Лига 1, 32 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Метц
Метц
3-2-1-2-2
61
72
Сане
59
Йегбе
70
Сарр
21
Стамбули
5
Гбамен
8
Деменге
7
Эйн
14
Цитаишвили
9
Квилитая
22
Мбала
3-1-2-3-1
1
Градецки
4
Тезе
13
Мависса Элеби
6
Керер
6
Закария
8
Погба
8
Камара
10
Головин
11
Аклиуш
7
Адингра
9
Балогун
21
Стамбули
18
Мунонго
18
Мунонго
21
Стамбули
22
Мбала
9
Абуашвили
9
Абуашвили
22
Мбала
8
Деменге
21
21
8
Деменге
9
Квилитая
13
Диалло
13
Диалло
9
Квилитая
13
Мависса Элеби
12
Энрике
12
Энрике
13
Мависса Элеби
8
Погба
8
Бамба
8
Бамба
8
Погба
8
Камара
28
Кулибали
28
Кулибали
8
Камара
7
Адингра
31
Фати
31
Фати
7
Адингра
10
Головин
14
Бирет
14
Бирет
10
Головин
Остались в запасе
Метц
Монако
1
Джонатан Фишер
ВР
4
Мишель Мбула
ЦЗ
3
Moustapha Diop
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
29
Ismaël Guerti
ЦП
Главный тренер
Бенуа Тавено
16
Филипп Кен
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
49
Илан Туре
ПЗ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Остались в запасе
1
Джонатан Фишер
ВР
4
Мишель Мбула
ЦЗ
3
Moustapha Diop
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
29
Ismaël Guerti
ЦП
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
49
Илан Туре
ПЗ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Метц
Точно не сыграют
Статистика матча Метц - Монако
2
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
9
Нарушения
10
15
Офсайды
1
1
Количество передач
295
584
Сейвы
1
0
Точность передач %
79
85
Удары мимо ворот
10
7
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.22
1.25
xGP (предотвращенные голы)
-0.51
-0.51
Смотреть прямую трансляцию матча «Метц» против «Монако», 32-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Метц» – «Монако»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»