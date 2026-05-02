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  • «Метц» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

«Метц» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

2 мая, 18:50
Метц
02.05.2026, суббота, 20:00
Франция. Лига 1, 32 тур
1 : 2
Завершен
Монако
49' Ж. Деменге
61' Ф. Балогун 90+1' А. Фати
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Метц
61
Pape Sy
ВР
72
Садибу Сане
ЦЗ
59
Терри Йегбе
ЦЗ
70
Буна Сарр
(К) ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
8
Жесси Деменге
ЦП
7
Готье Эйн
ПВ
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
22
Натан Мбала
ЦФ
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Монако
1
Лукаш Градецки
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
6
Денис Закария
(К) ОП
8
Поль Погба
ЦП
8
Ламин Камара
ЦП
10
Александр Головин
АП
11
Магнес Аклиуш
АП
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Метц
1
Джонатан Фишер
ВР
4
Мишель Мбула
ЦЗ
3
Moustapha Diop
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
9
Гиорги Абуашвили
ЛВ
18
Белив Мунонго
ЦП
29
Ismaël Guerti
ЦП
21
Jahyann Pandore
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Монако
16
Филипп Кен
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
49
Илан Туре
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
8
Аладжи Бамба
ОП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
14
Мика Бирет
ЦФ
3-2-1-2-2
61
72
Сане
59
Йегбе
70
Сарр
21
Стамбули
5
Гбамен
8
Деменге
7
Эйн
14
Цитаишвили
9
Квилитая
22
Мбала
3-1-2-3-1
1
Градецки
4
Тезе
13
Мависса Элеби
6
Керер
6
Закария
8
Погба
8
Камара
10
Головин
11
Аклиуш
7
Адингра
9
Балогун
21
Стамбули
18
Мунонго
18
Мунонго
21
Стамбули
22
Мбала
9
Абуашвили
9
Абуашвили
22
Мбала
8
Деменге
21
21
8
Деменге
9
Квилитая
13
Диалло
13
Диалло
9
Квилитая
13
Мависса Элеби
12
Энрике
12
Энрике
13
Мависса Элеби
8
Погба
8
Бамба
8
Бамба
8
Погба
8
Камара
28
Кулибали
28
Кулибали
8
Камара
7
Адингра
31
Фати
31
Фати
7
Адингра
10
Головин
14
Бирет
14
Бирет
10
Головин
Остались в запасе
Метц
Монако
1
Джонатан Фишер
ВР
4
Мишель Мбула
ЦЗ
3
Moustapha Diop
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
29
Ismaël Guerti
ЦП
Главный тренер
Бенуа Тавено
16
Филипп Кен
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
49
Илан Туре
ПЗ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Остались в запасе
1
Джонатан Фишер
ВР
4
Мишель Мбула
ЦЗ
3
Moustapha Diop
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
29
Ismaël Guerti
ЦП
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
49
Илан Туре
ПЗ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Метц
Точно не сыграют
Коффи Куао
ПЗ
Joseph Mangondo
ЦФ
Люка Миша
ЛВ
Альфа Туре
ОП
Бубакар Траоре
ЦП
Монако
Точно не сыграют
Станис Идумбо Мусамбо
АП
Такуми Минамино
ЛВ
Кассум Уаттара
ЛЗ
Мохаммед Салису
ЦЗ
Вандерсон
ПЗ
Статистика матча Метц - Монако
2
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
9
Нарушения
10
15
Офсайды
1
1
Количество передач
295
584
Сейвы
1
0
Точность передач %
79
85
Удары мимо ворот
10
7
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.22
1.25
xGP (предотвращенные голы)
-0.51
-0.51

Смотреть прямую трансляцию матча «Метц» против «Монако», 32-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Метц» – «Монако»

«Метц» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Монако Метц
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