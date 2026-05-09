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10 мая в 33-м туре Лиги 1 сыграют «Метц» и «Лорьян». Матч в Меце начнется в 22:00 (мск).

«Метц»

Команда Бенуа Тавено с 16 очками занимает последнее место в Лиге 1 и уже точно не покинет его. «Метц» добыл 3 победы, 7 ничьих и потерпел 22 поражения, разница мячей – 32:72.

Последние результаты:

02.05.26 «Метц» – «Монако» – 1:2;

29.04.26 «Серезьен» – «Метц» – 1:1;

26.04.26 «Гавр» – «Метц» – 4:4.

«Лорьян»

«Лорьян» набрал 42 очка и занимает 9-е место. Подопечные Оливье Панталони добыли 10 побед, 12 ничьих и потерпели 10 поражений, разница мячей – 44:49.

Предыдущие результаты:

02.05.26 «ПСЖ» – «Лорьян» – 2:2;

26.04.26 «Лорьян» – «Страсбур» – 2:3;

18.04.26 «Лорьян» – «Марсель» – 2:0.

Очные встречи

04.01.26 «Лорьян» – «Метц» – 1:1;

11.01.25 «Лорьян» – «Метц» – 0:0;

21.09.24 «Метц» – «Лорьян» – 1:1.

Прогноз на матч «Метц» – «Лорьян»

«Метц» – безнадежный аутсайдер, который готовится в следующем сезоне выступать в Лиге 2. У «Лорьяна» локальные задачи – сохранить место в десятке: мелочь, а будет приятно. Набрать 3 очка против команды с худшей обороной в топ-5 лиг Европы кажется для гостей вполне реальной задачей, но «Метц» наверняка захочет достойно провести последний домашний матч.