Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Метц» – «Лорьян»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.58

09 мая 2026 12:46
Метц - Лорьян
10 мая 2026, воскресенье 22:00 | Франция. Лига 1, 33 тур
Перейти в онлайн матча
1.58
ОЗ — да
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

10 мая в 33-м туре Лиги 1 сыграют «Метц» и «Лорьян». Матч в Меце начнется в 22:00 (мск).

«Метц»

Команда Бенуа Тавено с 16 очками занимает последнее место в Лиге 1 и уже точно не покинет его. «Метц» добыл 3 победы, 7 ничьих и потерпел 22 поражения, разница мячей – 32:72.

Последние результаты:

  • 02.05.26 «Метц» – «Монако» – 1:2;
  • 29.04.26 «Серезьен» – «Метц» – 1:1;
  • 26.04.26 «Гавр» – «Метц» – 4:4.

«Лорьян»

«Лорьян» набрал 42 очка и занимает 9-е место. Подопечные Оливье Панталони добыли 10 побед, 12 ничьих и потерпели 10 поражений, разница мячей – 44:49.

Предыдущие результаты:

  • 02.05.26 «ПСЖ» – «Лорьян» – 2:2;
  • 26.04.26 «Лорьян» – «Страсбур» – 2:3;
  • 18.04.26 «Лорьян» – «Марсель» – 2:0.

Очные встречи

  • 04.01.26 «Лорьян» – «Метц» – 1:1;
  • 11.01.25 «Лорьян» – «Метц» – 0:0;
  • 21.09.24 «Метц» – «Лорьян» – 1:1.

Прогноз на матч «Метц» – «Лорьян»

«Метц» – безнадежный аутсайдер, который готовится в следующем сезоне выступать в Лиге 2. У «Лорьяна» локальные задачи – сохранить место в десятке: мелочь, а будет приятно. Набрать 3 очка против команды с худшей обороной в топ-5 лиг Европы кажется для гостей вполне реальной задачей, но «Метц» наверняка захочет достойно провести последний домашний матч.

  • Прогноз – «ОЗ – да» с кф. 1.58.
  • Прогноз на точный счет – 2:2 с кф. 13.00.

1.58
ОЗ — да
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Рассказов Михаил
Франция. Лига 1 Лорьян Метц
Другие прогнозы
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
06.11.2026
22:00
2.25
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II - Зволле
Победа «Зволле»
06.11.2026
22:30
2.75
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург - Боруссия М
Победа «Боруссии М»
06.11.2026
22:45
1.80
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция - Удинезе
Тотал больше 2.5
06.11.2026
22:45
2.05
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза - Страсбур
Победа «Тулузы»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+