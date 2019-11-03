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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Нант
Бордо - Нант: обзор матча 03 ноября 2019
Бордо
03.11.2019, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 12 тур
2 : 0
Завершен
Нант
37'
Ф. Камано
57'
Х. У-Джо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Нант
Желтая карточка
В. Йованович
84'
72'
Желтая карточка
А. Жиротто
Желтая карточка
Н. де Превилль
68'
ГОЛ! 2:0!
Х. У-Джо
Пас отдал
Отавио
57'
Желтая карточка
Мешер
55'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Камано
Пас отдал
Х. У-Джо
37'
23'
Желтая карточка
А. Туре
8'
Желтая карточка
Н. Паллуа
Желтая карточка
О. Чуамени
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
94
Отавио
ОП
12
Николя де Превилль
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
4
Тома Базила
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
26
Имран Луза
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
19
Тома Башич
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
9
Джош Майя
ЦФ
Нант
20
Александре Оллеро
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
17
Кадер Бамба
ПВ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
4-2-1-3
56
Костиль
23
Бенито
23
Пабло
6
Косиельни
17
Мешер
14
Чуамени
94
Отавио
40
Камано
7
Бриан
16
У-Джо
12
де Превилль
3-1-3-2-1
40
Лафон
4
Базила
5
Жиротто
5
Паллуа
7
Туре
26
Луза
17
Абид
8
Мутуссами
10
Бляс
27
Саймон
27
Йуан
Остались в запасе
Бордо
Нант
90
Самуэль Калу
ПВ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
22
Энок Кватен
ПЗ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
19
Тома Башич
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
17
Кадер Бамба
ПВ
20
Александре Оллеро
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Остались в запасе
90
Самуэль Калу
ПВ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
22
Энок Кватен
ПЗ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
19
Тома Башич
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
Остались в запасе
17
Кадер Бамба
ПВ
20
Александре Оллеро
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Статистика матча Бордо - Нант
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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