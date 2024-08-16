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Расписание матчей
Франция. Третья лига
Вильфранш - Бордо
Вильфранш - Бордо: онлайн-трансляция 16 августа 2024
Вильфранш
16.08.2024, пятница, 20:30
Франция. Третья лига, 1 тур
0 : 0
Перенесен
Бордо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Вильфранш - Бордо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вильфранш
Франция. Третья лига, 14 тур
Валансьен
- : -
05.12.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
4 : 2
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Вильфранш
0 : 2
07.11.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 11 тур
Орлеан
1 : 1
31.10.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 10 тур
Вильфранш
2 : 1
17.10.2026
Канн
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
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Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
20 ноября
1
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
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