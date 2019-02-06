Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кубок Франции. «ПСЖ» 102 минуты не мог забить команде из 3 дивизиона, но вышел в 1/4 финала

    Встреча 1/8 финала Кубка Франции «Вильфранш»«ПСЖ» завершилась со счетом 0:3.

    Парижане открыли счет на 102 минуте голом вингера Юлиана Дракслера. Во втором дополнительном тайме забили нападающие Мусса Диаби и Эдинсон Кавани.

    Франция. Кубок. 1/8 финала

    Вильфранш – ПСЖ – 0:3 (0:0; 0:0; 0:3)

    Голы: 0:1 – Дракслер, 102; 0:2 – Диаби, 113; 0:3 – Кавани, 119.

    Календарь Кубка Франции

    Результаты Кубка Франции

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.02.2019 23:16
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 7 февраля 2019, 13:29

      Я, конечно, понимаю, Кубок, со всеми вытекающими из этого особенностями. Но ПСЖ при таком составе и мощи, что-то регулярно испытывает проблемы со слабыми командами, которые решают дать бой, а не сдаваться на милость фавориту. 3-й дивизион - это даже не 2-й. Да и Кубка Лиги уже вылетели. У ПСЖ есть бОльшие шансы на победу в каком-то другом турнире? Трофеи не нужны?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 февраля 2019, 12:43

      Трудная победа.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 7 февраля 2019, 01:09

      Малолцы. Вперед ПСЖ

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11