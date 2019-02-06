Кубок Франции. «ПСЖ» 102 минуты не мог забить команде из 3 дивизиона, но вышел в 1/4 финала

Я, конечно, понимаю, Кубок, со всеми вытекающими из этого особенностями. Но ПСЖ при таком составе и мощи, что-то регулярно испытывает проблемы со слабыми командами, которые решают дать бой, а не сдаваться на милость фавориту. 3-й дивизион - это даже не 2-й. Да и Кубка Лиги уже вылетели. У ПСЖ есть бОльшие шансы на победу в каком-то другом турнире? Трофеи не нужны?
Встреча 1/8 финала Кубка Франции «Вильфранш» – «ПСЖ» завершилась со счетом 0:3.
Парижане открыли счет на 102 минуте голом вингера Юлиана Дракслера. Во втором дополнительном тайме забили нападающие Мусса Диаби и Эдинсон Кавани.
Франция. Кубок. 1/8 финала
Вильфранш – ПСЖ – 0:3 (0:0; 0:0; 0:3)
Голы: 0:1 – Дракслер, 102; 0:2 – Диаби, 113; 0:3 – Кавани, 119.