Паредес – в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Вильфраншем»

Стал известен стартовый состав «ПСЖ» на матч 1/8 финала Кубка Франции против «Вильфранша».

В основе парижан с первых минут встречи сыграет полузащитник Леандро Паредес.

Игра начнется в 20:30 по московскому времени.

Состав «ПСЖ»: Ареоля, Менье, Маркиньос, Керер, Бернат, Дракслер, Паредес, Ди Мария, Диаби, Нкунку, Чупо-Мотинг.