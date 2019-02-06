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    Паредес – в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Вильфраншем»

    Стал известен стартовый состав «ПСЖ» на матч 1/8 финала Кубка Франции против «Вильфранша».

    В основе парижан с первых минут встречи сыграет полузащитник Леандро Паредес.

    Игра начнется в 20:30 по московскому времени.

    Состав «ПСЖ»: Ареоля, Менье, Маркиньос, Керер, Бернат, Дракслер, Паредес, Ди Мария, Диаби, Нкунку, Чупо-Мотинг.

    • Паредес перешел в «ПСЖ» в зимнее трансферное окно из «Зенита».
    • Сумма трансфера составила 45 миллионов евро.
    • Аргентинец дебютировал за парижскую команду в матче чемпионата Франции с «Лионом» (1:2), выйдя на замену.

    Источник: Официальный твиттер «ПСЖ»

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    06.02.2019 20:24
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 февраля 2019, 11:43

      Для ПСЖ это будет серьезная проверка.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 6 февраля 2019, 20:49

      Так то 2-1

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 6 февраля 2019, 20:38

      Извините, на матч с чем?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 6 февраля 2019, 20:26

      Вперед ПСЖ

      0
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