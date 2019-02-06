Паредес – в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Вильфраншем»

Для ПСЖ это будет серьезная проверка.
Стал известен стартовый состав «ПСЖ» на матч 1/8 финала Кубка Франции против «Вильфранша».
В основе парижан с первых минут встречи сыграет полузащитник Леандро Паредес.
Игра начнется в 20:30 по московскому времени.
Состав «ПСЖ»: Ареоля, Менье, Маркиньос, Керер, Бернат, Дракслер, Паредес, Ди Мария, Диаби, Нкунку, Чупо-Мотинг.
- Паредес перешел в «ПСЖ» в зимнее трансферное окно из «Зенита».
- Сумма трансфера составила 45 миллионов евро.
- Аргентинец дебютировал за парижскую команду в матче чемпионата Франции с «Лионом» (1:2), выйдя на замену.