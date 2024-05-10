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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Конкарно - Бордо
Конкарно - Бордо: обзор матча 10 мая 2024
Конкарно
10.05.2024, пятница, 21:45
Франция. Лига 2, 37 тур
4 : 2
Завершен
Бордо
37'
Б. Муссити-Око
50'
П. Ибну Ба
59'
К. Диавара
72'
П. Ибну Ба
9'
Ж. Випотник
63'
Ж. Ливолан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Конкарно - Бордо
Замена
Б. Муазан
️️️️
I. Matondo
89'
Замена
Ж. Фоссюрье
️️️️
T. Sinquin
89'
Пенальти не реализован!
A. Urie
88'
ГОЛ! 4:2!
П. Ибну Ба
72'
Замена
I. Paro
️️️️
J. Celestine
72'
Замена
A. Urie
️️️️
К. Диавара
70'
Замена
C. Rodrigues
️️️️
Б. Муссити-Око
70'
63'
ГОЛ! 3:2!
Ж. Ливолан
Пас отдал
G. Weissbeck
61'
Замена
A. Pitu
️️️️
З. Давиташвили
60'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
М. Бокеле
ГОЛ! 3:1!
К. Диавара
Пас отдал
Б. Муссити-Око
59'
ГОЛ! 2:1!
П. Ибну Ба
Пас отдал
A. Georgen
50'
ГОЛ! 1:1!
Б. Муссити-Око
Пас отдал
К. Диавара
37'
9'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Випотник
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Конкарно
2
Alec Georgen
ЦЗ
4
Guillaume Jannez
(К)
ЦЗ
3
Julien Celestine
ЦЗ
2
Thibault Sinquin
ЦП
26
Alexandre Philiponeau
ЦП
17
Maxime Etuin
ЦП
14
Папе Ибну Ба
ЦФ
30
Esteban Salles
ЦФ
7
Кандет Диавара
ЦФ
45
Isaac Matondo
ЦФ
14
Бевик Муссити-Око
ЦФ
Бордо
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
12
Виталь Н'Симба
(К)
ЛЗ
24
Jean Marcelin
ЦЗ
26
Малком Бокеле
ПЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
29
Жереми Ливолан
ЦП
18
Yohan Cassubie
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
14
Mathias De Amorim
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
9
Жан Випотник
ЦФ
27
Gaetan Weissbeck
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Конкарно
1
Maxime Pattier
ВР
28
Issouf Paro
ЦЗ
3
Abdelwahed Wahib
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
9
Clément Rodrigues
ЦП
7
Axel Urie
ЦП
10
Баптист Муазан
АП
Бордо
13
Rafał Strączek
ВР
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
3
Жак Экоми
ЦП
80
Alexi Pitu
ЦФ
47
Julien Vetro
ЦФ
3-3-5
2
4
3
2
26
17
30
14
Муссити-Око
45
7
Диавара
14
Ба
4-4-1-2
30
Юнссон
22
Мишелен
26
Бокеле
24
12
Н'Симба
18
4
Диас
14
29
Ливолан
22
Давиташвили
27
9
Випотник
3
28
28
3
2
33
Фоссюрье
33
Фоссюрье
2
14
Муссити-Око
9
9
14
Муссити-Око
7
Диавара
7
7
7
Диавара
45
10
Муазан
10
Муазан
45
26
Бокеле
28
Сиссоко
28
Сиссоко
26
Бокеле
22
Давиташвили
80
80
22
Давиташвили
Остались в запасе
Конкарно
Бордо
1
Maxime Pattier
ВР
3
Abdelwahed Wahib
ЦЗ
13
Rafał Strączek
ВР
3
Жак Экоми
ЦП
47
Julien Vetro
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
1
Maxime Pattier
ВР
3
Abdelwahed Wahib
ЦЗ
Остались в запасе
13
Rafał Strączek
ВР
3
Жак Экоми
ЦП
47
Julien Vetro
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Конкарно - Бордо
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
10
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
4
Нарушения
7
11
Офсайды
0
2
Количество передач
484
520
Сейвы
2
6
Точность передач %
90
88
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Конкарно
Франция. Третья лига, 14 тур
Конкарно
- : -
05.12.2026
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 13 тур
Ля Рош-сюр-Йон
2 : 1
21.11.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 12 тур
Конкарно
2 : 0
07.11.2026
Флери
Франция. Третья лига, 11 тур
Руан
2 : 1
31.10.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Конкарно
2 : 1
03.10.2026
Париж 13
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Guillaume Paradis, France
Стадион:
Мустуар
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