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    Давид Гуйон

    Тренер
    Имя Давид
    Фамилия Гуйон
    Команда Бордо
    Гражданство Франция
    Дата рождения 30 сентября 1967
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Бордо 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.01.2023 Бордо 1 : 2 Ренн
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