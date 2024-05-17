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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Бордо - По
Бордо - По: обзор матча 17 мая 2024
Бордо
17.05.2024, пятница, 21:45
Франция. Лига 2, 38 тур
3 : 2
Завершен
По
7'
G. Weissbeck
16'
Ж. Ливолан
51'
З. Давиташвили
46'
И. Мохамед
90+3'
М. Силла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бордо - По
90'
+3
ГОЛ! 3:2!
М. Силла
89'
Желтая карточка
И. Мохамед
Замена
A. Pitu
️️️️
П. Диас
81'
57'
Замена
У. Канте
️️️️
J. Ruiz
Желтая карточка
M. de Lima
52'
ГОЛ! 3:1!
З. Давиташвили
Пас отдал
Ж. Ливолан
51'
50'
Желтая карточка
K. Ange Ahoussou
46'
ГОЛ! 2:1!
И. Мохамед
46'
Замена
Я. Беграуи
️️️️
Ш. Боли
45'
+3
Желтая карточка
J. Ruiz
ГОЛ! 2:0!
Ж. Ливолан
Пас отдал
З. Давиташвили
16'
ГОЛ! 1:0!
G. Weissbeck
Пас отдал
З. Давиташвили
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
12
Виталь Н'Симба
(К)
ЛЗ
24
Jean Marcelin
ЦЗ
18
Yohan Cassubie
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
29
Жереми Ливолан
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
81
Marvin de Lima
ЦФ
9
Жан Випотник
ЦФ
27
Gaetan Weissbeck
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
По
21
Бингуру Камара
ВР
12
Jordy Gaspar
ЦЗ
5
Ное Соу
ЦЗ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
20
Kouadio Ange Ahoussou
ЦЗ
70
Шарль Боли
ЦП
79
Умар Нгом
ЦП
10
Henri Saivet
(К)
ЦП
37
Ияд Мохамед
ЦП
12
Mons Bassouamina
ЦФ
9
Мусса Силла
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Бордо
13
Rafał Strączek
ВР
47
Julien Vetro
ЦФ
80
Alexi Pitu
ЦФ
По
19
Усман Канте
ЦЗ
4
Xavier Kouassi
ЦП
33
Thomas Colleaux
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
14
Янис Беграуи
ЦФ
2-4-1-3
30
Юнссон
12
Н'Симба
24
18
28
Сиссоко
29
Ливолан
4
Диас
22
Давиташвили
27
9
Випотник
81
4-4-2
21
Камара
5
Соу
5
20
12
79
Нгом
10
37
Мохамед
70
Боли
9
Силла
12
4
Диас
80
80
4
Диас
5
19
Канте
19
Канте
5
70
Боли
14
Беграуи
14
Беграуи
70
Боли
Остались в запасе
Бордо
По
13
Rafał Strączek
ВР
47
Julien Vetro
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
4
Xavier Kouassi
ЦП
33
Thomas Colleaux
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Остались в запасе
13
Rafał Strączek
ВР
47
Julien Vetro
ЦФ
Остались в запасе
4
Xavier Kouassi
ЦП
33
Thomas Colleaux
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Николя Усаи
Статистика матча Бордо - По
1
3
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
7
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Нарушения
14
8
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
3
2
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
По
Франция. Лига 2, 14 тур
Булонь
- : -
04.12.2026
По
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Информация о матче
Главный судья:
Aurelien Petit, France
Стадион:
Matmut Atlantique, Bordeaux
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