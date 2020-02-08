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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Нант
Дижон - Нант: обзор матча 08 февраля 2020
Дижон
08.02.2020, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 24 тур
3 : 3
Завершен
Нант
15'
С. Мавидиди
24'
Ж. Таварес
90'
С. Мавидиди
20'
М. Саймон
34'
М. Альфонс (АГ)
90+1'
А. Жиротто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Нант
90'
+1
ГОЛ! 3:3!
А. Жиротто
Пас отдал
К. Бамба
ГОЛ! 3:2!
С. Мавидиди
90'
Желтая карточка
В. Лаутоа
77'
71'
Желтая карточка
И. Луза
Желтая карточка
М. Альфонс
53'
34'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
М. Альфонс
ГОЛ! 2:1!
Ж. Таварес
Пас отдал
С. Мавидиди
24'
20'
ГОЛ! 1:1!
М. Саймон
Пас отдал
И. Луза
ГОЛ! 1:0!
С. Мавидиди
Пас отдал
Ж. Таварес
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
1
Альфред Гомис
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
22
Дидье Ндонг
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
11
Жулио Таварес
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
26
Имран Луза
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
17
Кадер Бамба
ПВ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Дижон
31
Рунар Рунарссон
ВР
5
Сену Кулибали
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
Нант
1
Денис Петрич
ВР
4
Тома Базила
ЦЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
4-2-2-2
1
Гомис
37
Мендиль
6
Лаутоа
2
Альфонс
5
Экюэль-Манга
22
Ндонг
20
Амалфитано
8
Шуиар
8
Бензия
45
Мавидиди
11
Таварес
3-2-3-1
40
Лафон
5
Жиротто
13
Ваге
22
Траоре
26
Луза
17
Абид
17
Бамба
10
Бляс
27
Саймон
9
Эмон
Остались в запасе
Дижон
Нант
17
Мама Бальде
ПВ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
26
Фуад Чафик
ПЗ
31
Рунар Рунарссон
ВР
5
Сену Кулибали
ЦЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
7
Абдулайе Туре
ОП
1
Денис Петрич
ВР
4
Тома Базила
ЦЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Остались в запасе
17
Мама Бальде
ПВ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
26
Фуад Чафик
ПЗ
31
Рунар Рунарссон
ВР
5
Сену Кулибали
ЦЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
Остались в запасе
7
Абдулайе Туре
ОП
1
Денис Петрич
ВР
4
Тома Базила
ЦЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Статистика матча Дижон - Нант
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
Гастон Жерар
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Дижон
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