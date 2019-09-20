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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Нант
Страсбур - Нант: обзор матча 20 сентября 2019
Страсбур
20.09.2019, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 6 тур
2 : 1
Завершен
Нант
66'
Д. Ленар
89'
Л. Ажорк (П)
28'
К. Кулибали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Нант
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Л. Ажорк
89'
88'
Желтая карточка
Фабио
Желтая карточка
С. Митрович
83'
Желтая карточка
Л. Коне
82'
72'
Желтая карточка
И. Луза
ГОЛ! 1:1!
Д. Ленар
66'
28'
ГОЛ! 0:1!
К. Кулибали
Пас отдал
Ш. Траоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
26
Имран Луза
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Нант
20
Александре Оллеро
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
3-3-1-1-2
26
Селс
23
Митрович
4
Джику
5
Коне
23
Кароль
28
Сиссоко
70
Лала
27
Беллегард
28
Томассон
10
Да Кошта
19
Ажорк
4-1-2-2-1
40
Лафон
2
Фабио
5
Жиротто
5
Паллуа
22
Траоре
7
Туре
26
Луза
17
Абид
10
Бляс
27
Саймон
17
Кулибали
Остались в запасе
Страсбур
Нант
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
21
Бингуру Камара
ВР
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
20
Александре Оллеро
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Остались в запасе
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
21
Бингуру Камара
ВР
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
Главный тренер
Уго Оливейра
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Статистика матча Страсбур - Нант
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
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