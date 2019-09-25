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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Ренн
Нант - Ренн: обзор матча 25 сентября 2019
Нант
25.09.2019, среда, 20:00
Франция. Лига 1, 7 тур
1 : 0
Завершен
Ренн
77'
А. Туре (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Ренн
88'
Желтая карточка
Рафинья
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Туре
77'
75'
Желтая карточка
Ж. Морель
59'
Желтая карточка
А. Эну
56'
Желтая карточка
Д. Леа Силики
Желтая карточка
А. Лафон
32'
Желтая карточка
Фабио
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
21
Рене Крхин
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
17
Кадер Бамба
ПВ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Ренн
16
Эдуар Менди
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Нант
20
Александре Оллеро
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
26
Имран Луза
ЦП
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
8
Жонас Мартен
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
9
Джордан
ЦФ
11
Рафинья
ЦФ
4-1-1-3-1
40
Лафон
2
Фабио
5
Паллуа
5
Жиротто
8
Аппиа
7
Туре
21
Крхин
27
Саймон
10
Бляс
17
Бамба
17
Кулибали
4-3-1-2
16
Менди
14
Траоре
3
Да Силва
23
Наньон
21
Морель
19
Гренье
6
Камавинга
17
Леа Силики
20
дель Кастильо
99
Ньянг
23
Эну
Остались в запасе
Нант
Ренн
26
Имран Луза
ЦП
20
Александре Оллеро
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
Главный тренер
Вахид Халилходжич
29
Флавьен Тайт
ЛВ
1
Ромэйн Салин
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
9
Джордан
ЦФ
11
Рафинья
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
26
Имран Луза
ЦП
20
Александре Оллеро
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
Остались в запасе
29
Флавьен Тайт
ЛВ
1
Ромэйн Салин
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
9
Джордан
ЦФ
11
Рафинья
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Нант - Ренн
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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