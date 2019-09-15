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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Реймс
Нант - Реймс: обзор матча 15 сентября 2019
Нант
15.09.2019, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 5 тур
1 : 0
Завершен
Реймс
69'
К. Кулибали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Реймс
86'
Желтая карточка
Х. Шавалерен
78'
Желтая карточка
А. Ромао
ГОЛ! 1:0!
К. Кулибали
69'
67'
Желтая карточка
А. Камара
Желтая карточка
Н. Паллуа
47'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
26
Имран Луза
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
15
Алексис Ромао
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Нант
20
Александре Оллеро
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
Реймс
16
Николя Леметр
ВР
33
Конан
ЛЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
20
Матье Кафаро
АП
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
4-1-2-2-1
40
Лафон
22
Траоре
5
Паллуа
5
Жиротто
2
Фабио
7
Туре
26
Луза
17
Абид
27
Саймон
10
Бляс
17
Кулибали
4-1-1-3-1
1
Райкович
25
Фоке
5
Абдельхамид
21
Дисаси
11
Камара
7
Шавалерен
15
Ромао
10
Уден
7
Кутеса
7
Думбия
22
Диа
Остались в запасе
Нант
Реймс
20
Александре Оллеро
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
Главный тренер
Вахид Халилходжич
33
Конан
ЛЗ
20
Матье Кафаро
АП
5
Маршал Манетси
ОП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
16
Николя Леметр
ВР
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
Остались в запасе
33
Конан
ЛЗ
20
Матье Кафаро
АП
5
Маршал Манетси
ОП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
16
Николя Леметр
ВР
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Главный тренер
Самба Диавара
Статистика матча Нант - Реймс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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