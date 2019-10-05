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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Ницца
Нант - Ницца: обзор матча 05 октября 2019
Нант
05.10.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 9 тур
1 : 0
Завершен
Ницца
86'
М. Саймон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Ницца
90'
+5
Желтая карточка
Ю. Аталь
90'
+5
Желтая карточка
П. Бюрнер
Замена
С. Мутуссами
️️️️
М. Саймон
90'
+1
ГОЛ! 1:0!
М. Саймон
Пас отдал
К. Бамба
86'
80'
Замена
М. Маолида
️️️️
В. Сиприен
Желтая карточка
А. Жиротто
76'
Замена
К. Бамба
️️️️
Л. Бляс
73'
72'
Замена
Данило
️️️️
А. Лусамба
Замена
И. Луза
️️️️
К. Бенавенте
64'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
11
Арно Лусамба
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Нант
20
Александре Оллеро
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
26
Имран Луза
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
17
Кадер Бамба
ПВ
Ницца
16
Яннис Клементия
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
15
Данило
ОП
61
Адриен Тамез
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
4-1-2-2-1
40
Лафон
2
Фабио
5
Паллуа
5
Жиротто
8
Аппиа
7
Туре
14
Бенавенте
17
Абид
27
Саймон
10
Бляс
17
Кулибали
3-2-3-1-1
44
Бенитес
5
Сарр
4
Данте
3
Пельмар
13
Бюрнер
20
Аталь
11
Лусамба
33
Лис-Мелу
25
Сиприен
20
Клод-Морис
9
Дольберг
10
Бляс
17
Бамба
17
Бамба
10
Бляс
14
Бенавенте
26
Луза
26
Луза
14
Бенавенте
27
Саймон
8
Мутуссами
8
Мутуссами
27
Саймон
25
Сиприен
9
Маолида
9
Маолида
25
Сиприен
11
Лусамба
15
Данило
15
Данило
11
Лусамба
Остались в запасе
Нант
Ницца
20
Александре Оллеро
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
Главный тренер
Вахид Халилходжич
16
Яннис Клементия
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
61
Адриен Тамез
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
Остались в запасе
16
Яннис Клементия
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
61
Адриен Тамез
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Нант - Ницца
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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