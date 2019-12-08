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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Дижон
Нант - Дижон: обзор матча 08 декабря 2019
Нант
08.12.2019, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 17 тур
1 : 0
Завершен
Дижон
73'
Л. Бляс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Дижон
ГОЛ! 1:0!
Л. Бляс
Пас отдал
М. Саймон
73'
Желтая карточка
Н. Паллуа
70'
57'
Желтая карточка
М. Перейра
50'
Желтая карточка
Ф. Бальмон
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
26
Имран Луза
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
17
Кадер Бамба
ПВ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Дижон
31
Рунар Рунарссон
ВР
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
23
Матеус Перейра
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Нант
20
Александре Оллеро
ВР
4
Тома Базила
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
27
Элье Йуан
ЦФ
Дижон
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
28
Бриан Сумаре
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
4-1-1-3-1
40
Лафон
22
Траоре
5
Жиротто
5
Паллуа
8
Аппиа
7
Туре
26
Луза
27
Саймон
10
Бляс
17
Бамба
17
Кулибали
3-4-2-1
31
Рунарссон
26
Чафик
2
Альфонс
5
Экюэль-Манга
15
Бальмон
22
Ндонг
20
Амалфитано
23
Перейра
17
Бальде
8
Шуиар
29
Кадис
Остались в запасе
Нант
Дижон
20
Александре Оллеро
ВР
4
Тома Базила
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
28
Бриан Сумаре
ЦП
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
4
Тома Базила
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
27
Элье Йуан
ЦФ
Остались в запасе
28
Бриан Сумаре
ЦП
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Нант - Дижон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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Нант
Дижон
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