Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Нант
Ренн - Нант: обзор матча 31 января 2020
Ренн
31.01.2020, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 22 тур
3 : 2
Завершен
Нант
71'
Рафинья
90+5'
Б. Бурижо
90+8'
Рафинья
47'
Д. Да Силва (АГ)
80'
М. Саймон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Нант
ГОЛ! 3:2!
Рафинья
90'
+8
ГОЛ! 2:2!
Б. Бурижо
90'
+5
90'
+1
Желтая карточка
К. Бамба
80'
ГОЛ! 1:2!
М. Саймон
Пас отдал
И. Луза
ГОЛ! 1:1!
Рафинья
71'
Желтая карточка
Рафинья
60'
60'
Желтая карточка
А. Лафон
Желтая карточка
Р. дель Кастильо
59'
53'
Желтая карточка
Р. Эмон
47'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Да Силва
Желтая карточка
Ф. Мауасса
32'
18'
Желтая карточка
Д. Аппиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
16
Эдуар Менди
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
11
Рафинья
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
26
Имран Луза
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
17
Кадер Бамба
ПВ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Джордан
ЦФ
Нант
1
Денис Петрич
ВР
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
4-1-1-3
16
Менди
27
Мауасса
3
Да Силва
25
Гелин
14
Траоре
17
Леа Силики
29
Тайт
11
Рафинья
99
Ньянг
23
Эну
3-1-2-3-1
40
Лафон
8
Аппиа
13
Ваге
22
Траоре
7
Туре
26
Луза
21
Крхин
17
Бамба
10
Бляс
27
Саймон
9
Эмон
Остались в запасе
Ренн
Нант
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
1
Ромэйн Салин
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
1
Денис Петрич
ВР
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Остались в запасе
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
1
Ромэйн Салин
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
9
Джордан
ЦФ
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Статистика матча Ренн - Нант
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
Роазон Парк
Новости команд
Все
Ренн
Нант
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 18:05
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 18:05
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12 сентября
1
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
Агенты отреагировали на интерес «Краснодара» к Бенхаттабу и Каноббио
22 июля
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+