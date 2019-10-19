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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Нант
Метц - Нант: обзор матча 19 октября 2019
Метц
19.10.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 10 тур
1 : 0
Завершен
Нант
86'
Х. Диалло
86'
Х. Диалло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Нант
ГОЛ! 2:0!
Х. Диалло
Пас отдал
Ф. Булайя
86'
ГОЛ! 1:0!
Х. Диалло
Пас отдал
Ф. Булайя
86'
Замена
️️️️
О. Нгетт
81'
81'
Замена
️️️️
Э. Йуан
Замена
️️️️
Ф. Булайя
77'
72'
Желтая карточка
М. Абид
Желтая карточка
Х. Майга
72'
72'
Желтая карточка
М. Абид
Желтая карточка
Х. Майга
72'
68'
Замена
️️️️
К. Бамба
62'
Красная карточка
М. Ваге
62'
Красная карточка
М. Ваге
Желтая карточка
М. Кабит
49'
Желтая карточка
М. Кабит
49'
Замена
️️️️
С. Сунзу
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
28
Мануэль Кабит
ЛЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
80
Хабиб Майга
ОП
2
Мамаду Фофана
ОП
10
Адама Траоре
ЦП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
10
Марвин Гакпа
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Метц
30
Гийом Дитш
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
24
Рено Коад
ЦП
37
Фарид Булайя
ПВ
23
Amadou Dia Ndiaye
ЦФ
Нант
20
Александре Оллеро
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
4
Тома Базила
ЦЗ
10
Роли Перейра де Са
АП
17
Кадер Бамба
ПВ
27
Элье Йуан
ЦФ
3-3-1-3
90
Окиджа
28
Кабит
21
Бойе
18
Сентонс
96
Н'Дорам
80
Майга
2
Фофана
10
Траоре
68
Эмброуз
10
Гакпа
13
Диалло
3-1-3-2-1
40
Лафон
8
Аппиа
5
Жиротто
13
Ваге
7
Туре
14
Бенавенте
17
Абид
8
Мутуссами
10
Бляс
27
Саймон
17
Кулибали
11
Нгетт
11
Нгетт
37
Булайя
37
Булайя
31
Сунзу
31
Сунзу
17
Бамба
17
Бамба
27
Йуан
27
Йуан
Остались в запасе
Метц
Нант
14
Матье Удоль
ЛЗ
30
Гийом Дитш
ВР
24
Рено Коад
ЦП
23
Amadou Dia Ndiaye
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
10
Роли Перейра де Са
АП
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
20
Александре Оллеро
ВР
4
Тома Базила
ЦЗ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Остались в запасе
14
Матье Удоль
ЛЗ
30
Гийом Дитш
ВР
24
Рено Коад
ЦП
23
Amadou Dia Ndiaye
ЦФ
Остались в запасе
10
Роли Перейра де Са
АП
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
20
Александре Оллеро
ВР
4
Тома Базила
ЦЗ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Статистика матча Метц - Нант
4
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
Сен-Симфорьен
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