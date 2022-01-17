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    Роберто Д'Аверса

    Тренер
    Имя Роберто
    Фамилия Д'Аверса
    Гражданство Италия
    Дата рождения 12 августа 1975
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Парма 1 0 1 0 Сампдория 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    15.08.2021 Парма 1 : 3 Лечче
    16.12.2021 Сампдория 2 : 1 Торино
    18.01.2022 Ювентус 4 : 1 Сампдория
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