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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Эмполи
Парма - Эмполи: обзор матча 30 сентября 2018
Парма
30.09.2018, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 7 тур
1 : 0
Завершен
Эмполи
33'
Жервиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Эмполи
87'
Желтая карточка
Х. Траоре
Желтая карточка
А. Барилла
82'
Желтая карточка
С. Якопони
35'
ГОЛ! 1:0!
Жервиньо
Пас отдал
А. Барилла
33'
31'
Желтая карточка
Д. Ди Лоренцо
23'
Желтая карточка
Я. Расмуссен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
2
Симоне Якопони
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
4
Лео Штулац
ОП
20
Антонино Барилла
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Эмполи
1
Пьетро Террачиано
ВР
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
9
Франческо Капуто
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Парма
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
10
Амато Чичиретти
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Эмполи
49
Иван Проведель
ВР
22
Андреа Фулиньяти
ВР
29
Михал Марцьяник
ЦЗ
27
Жоэль Унтерзее
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
20
Лоренцо Лолло
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
4-1-2-1-2
55
Сепе
2
Якопони
5
Гальоло
22
Алвеш
32
Димарко
4
Штулац
20
Барилла
30
Ригони
27
Жервиньо
26
Силигарди
9
Чераволо
3-2-3-2
1
Террачиано
26
Сильвестре
22
Майетта
34
Везели
22
Ди Лоренцо
14
Расмуссен
10
Беннасер
33
Крунич
8
Зайц
90
Мраз
9
Капуто
Остались в запасе
Парма
Эмполи
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
10
Амато Чичиретти
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
49
Иван Проведель
ВР
22
Андреа Фулиньяти
ВР
29
Михал Марцьяник
ЦЗ
27
Жоэль Унтерзее
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
20
Лоренцо Лолло
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
10
Амато Чичиретти
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Остались в запасе
49
Иван Проведель
ВР
22
Андреа Фулиньяти
ВР
29
Михал Марцьяник
ЦЗ
27
Жоэль Унтерзее
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
20
Лоренцо Лолло
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Парма - Эмполи
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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