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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Парма
Интер - Парма: обзор матча 15 сентября 2018
Интер
15.09.2018, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 4 тур
0 : 1
Завершен
Парма
79'
Ф. Димарко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Парма
80'
Желтая карточка
Ф. Димарко
79'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Димарко
Замена
К. Асамоа
️️️️
Д. Д'Амброзио
71'
Желтая карточка
Д. Д'Амброзио
67'
63'
Замена
А. Дейола
️️️️
А. Ди Гаудио
Замена
М. Политано
️️️️
А. Кандрева
59'
46'
Замена
Ф. Димарко
️️️️
М. Гобби
Замена
М. Икарди
️️️️
Б. Кейта
46'
Желтая карточка
М. Брозович
31'
24'
Желтая карточка
Л. Штулац
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Парма
2
Симоне Якопони
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
4
Лео Штулац
ОП
30
Лука Ригони
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
15
Матиас Весино
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Парма
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
56
Фабрицио Багерия
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
10
Амато Чичиретти
ЦП
9
Алессио Да Крус
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Ханданович
29
Дальберт
6
де Врей
37
Шкриньяр
33
Д'Амброзио
77
Брозович
44
Наингголан
21
Гальярдини
87
Кандрева
5
Перишич
17
Кейта
3-1-3-1-1
2
Якопони
18
Гобби
22
Алвеш
5
Гальоло
4
Штулац
30
Ригони
23
Ди Гаудио
20
Барилла
27
Жервиньо
45
Инглесе
33
Д'Амброзио
27
Асамоа
27
Асамоа
33
Д'Амброзио
87
Кандрева
21
Политано
21
Политано
87
Кандрева
17
Кейта
9
Икарди
9
Икарди
17
Кейта
18
Гобби
32
Димарко
32
Димарко
18
Гобби
23
Ди Гаудио
14
Дейола
14
Дейола
23
Ди Гаудио
Остались в запасе
Интер
Парма
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Матиас Весино
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
Главный тренер
Кристиан Киву
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
56
Фабрицио Багерия
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
10
Амато Чичиретти
ЦП
9
Алессио Да Крус
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Матиас Весино
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
Остались в запасе
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
56
Фабрицио Багерия
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
10
Амато Чичиретти
ЦП
9
Алессио Да Крус
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Альберто Джилардино
Статистика матча Интер - Парма
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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